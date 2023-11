Prinz Harry: "Kein Kontakt mit dem Königshaus" - So schlecht ist das Verhältnis wirklich

Jetzt auch noch das? Nach den zahlreichen Skandalen um Harry scheint es nun so, als habe König Charles endgültig keine Lust mehr auf seinen jüngsten Sohn. In der Vergangenheit ließ Prinz Harry einige Anschuldigungen gegenüber dem Königshaus fallen und blieb auch am Todestag der Queen fern von der Familie. Sein Verhalten führte so weit, dass König Charles ihn und Ehefrau Meghan nicht zu seinem 75. Geburtstag einlud. Ein Sprecher der Sussex erklärte gegenüber dem amerikanischen Magazin "People", dass es „keinen Kontakt bezüglich einer Einladung zum bevorstehenden Geburtstag seiner Majestät gegeben“ hätte. Das festliche Abendbankett fand im engsten Kreis der Familie statt, zu dem Prinz Harry und Meghan anscheinend nicht mehr gehören.