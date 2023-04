Prinz Harry: Tschüss USA! Er soll Amerika für immer verlassen

Der kalifornische Anwalt Neama Rahmani erklärt: "Ein Eingeständnis von Drogenkonsum ist normalerweise ein Grund für die Unzulässigkeit des US-Aufenthalts. Das bedeutet, dass Prinz Harrys Visum hätte verweigert werden müssen, weil er zugegeben hat, Kokain, berauschende Pilze und andere Drogen zu nehmen." Vermutlich hat er das im Visumsantragsformular (DS-160) und dem anschließenden Verhör aber verschwiegen, denn sonst hätte es mit der Einreise in die USA gar nicht geklappt. Der Brite soll nun alles daransetzen, eine Offenlegung seiner Antragsdokumente zu verhindern – denn bei Falschaussage drohen rechtliche Konsequenzen, sogar bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug!

Sein Drogenkonsum reicht weit zurück. Schon als Teenager betäubte sich der Prinz mit Alkohol, Marihuana und Kokain. "Ich war ein 17-Jähriger, der bereit war, fast alles auszuprobieren, was die vorher festgelegte Ordnung verändern würde", schreibt er in seinem Buch. Von Reue fehlt jede Spur. Im Gespräch mit einem Trauma-Experten verharmloste er jetzt sogar den Konsum von illegalen Substanzen. "Ich habe angefangen, es zu probieren, und dann gemerkt, wie gut es mir tat", erklärte der Vater von zwei kleinen Kindern. "Sie geben so viel frei, was unterdrückt ist." Was für ein Skandal!

All das könnte Harry nun teuer zu stehen kommen. Aber wo sollte der abtrünnige Prinz hingehen, sollte er aus dem Land gejagt werden? Zwischen ihm und seiner Familie in England herrscht Eiszeit. Selbst als er jetzt zu einem Gerichtstermin nach London reiste, kam es zu keinem Treffen.

Seine Frau Meghan ist in den USA verwurzelt und liebt ihr Luxusleben im sonnigen Kalifornien. Dort will sie bleiben. Ob die Amerikanerin das alles für die Fehler ihres Mannes aufgeben würde?

