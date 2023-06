Prinz Harry & Herzogin Meghan: Düstere Zukunft für ihre Kinder! Sie haben "alles falsch gemacht"

Obwohl die Familie eigentlich so groß ist, haben Harrys & Meghans Kindern zu kaum einem Familienmitglied ein enges Verhältnis. Nicht einmal zu ihren Cousins und ihrer Cousine, den Kindern von Prinz William und Kate, haben sie richtigen Kontakt. Lilibet, die am 4. Juni vier Jahre alt wurde, war sogar nur ein einziges Mal bisher in England. Die Royal-Expertin Jennie Bond verrät gegenüber "Bild", dass es vielleicht nicht mal einen Anruf zum Geburtstag von ihrem Großvater König Charles geben könne: "Es wäre schön, wenn es an diesem Tag ein Videoanruf von Lilibets Großvater King Charles gäbe. Und hoffentlich wurde eine Art Geschenk arrangiert, das zu ihrem Geburtstag nach Montecito geliefert wird.", sagt sie.

Und das ist, laut Graydon Carter, dem Chef-Redakteur der "Vanity Fair" allein die Schuld ihrer Eltern. Diese werden nämlich ihr Verhalten, früher oder später, "bereuen", ist er sich sicher. "Sie haben keine Cousins, mit denen sie Zeit verbringen können und keine Onkel und Tanten, die sie hier und da mal sehen können. Auch keine Großeltern, außer eine Oma.", erklärt Carter weiter. Abschließend fasst er zusammen, dass in seinen Augen, Harry und Meghan "alles falsch gemacht" [haben], was man falsch machen kann."

