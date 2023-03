Prinz Harry & Herzogin Meghan: Große Sorge um Tochter Lilibet!

Wie sehr wird Prinzessin Lilibet und Prinz Archie das schlechte Verhältnis ihres Vaters zu seiner royalen Familie belasten? Erst am 3. März wurde wieder mehr als deutlich, wie zerrüttet die Familie nach all den gegenseitigen Vorwürfen der letzten Monate ist. An diesem Tag fand die Taufe der Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Los Angeles statt - trotz Einladung, ohne das Beisein der britischen Royals. Jetzt meldeten sich besorgte Stimmen zu Wort, welche Auswirkungen das auf den Nachwuchs der Ex-Royals haben kann...