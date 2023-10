Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ihre peinliche Liebesshow

Was die beiden damit bezwecken wollten? Ganz klar: Jeder sollte sehen, dass das Paar nicht in einer Ehekrise steckt. Fiese Trennungsgerüchte? Das ist doch alles Quatsch! Auch ihre verspätete Anreise entschuldigte Herzogin Meghan damit, dass sie sich noch um die beiden Kinder Archie und Lilibet kümmern wollte. In Wahrheit gab es aber kurz vor Abreise einen Mega-Streit im Luxushotel. Und jetzt soll plötzlich wieder alles gut sein? Offenbar ist hier mehr Schein als Sein am Werk.