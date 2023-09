Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Nerven liegen blank! Er hält es nicht mehr aus

Vor fast genau einem Jahr waren die Sussexes aus demselben Anlass am Rhein. Damals boten sie noch ein ganz anderes Bild, präsentierten sich als starkes Team, machten Selfies und beantworteten geduldig Fragen. Auch diesmal schien Harry, der solo angereist war, zunächst gelöst und glücklich. "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf", begrüßte er die Athletinnen und Athleten der Invictus Games auf Deutsch und fügte lächelnd hinzu: "Ich bin ein Düsseldorfer." Doch anders als früher gab er sich ansonsten unnahbar, nahm sich nicht mal Zeit für seine Fans. Und kaum war am nächsten Tag Meghan an seiner Seite, verdüsterte sich seine Stimmung spürbar. Gemeinsam besuchte das Ehepaar eine Veranstaltung mit Sponsoren und geladenen Gästen. Während Meghan sich betont bodenständig für ihr verspätetes Erscheinen entschuldigte ("Es tut mir leid, dass ich erst jetzt gekommen bin. Ich musste einfach noch ein wenig mehr Zeit zu Hause verbringen, unsere Kleinen versorgen, Milchshakes machen …"), stand Harry in angespannter Haltung daneben, wirkte abwesend und sichtlich genervt über die routinierte Gute-Laune-Inszenierung, mit der Meghan ihm die Show stahl. Anders als beim letzten Mal gab es nicht mal demonstrativ liebevolle Gesten zwischen den beiden. Ganz im Gegenteil, es scheint, als hätten sie sich nicht mehr viel zu sagen. Schon seit Monaten ist von einer Ehekrise die Rede, Harry soll sogar Scheidungsanwälte konsultiert haben. Der auffallend unharmonische Auftritt der Sussexes in Düsseldorf dürfte die Gerüchteküche weiter anheizen.