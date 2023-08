Prinz Harry & Herzogin Meghan: Mieser Verrat! Papa Thomas hat alles geplant

Zur Erinnerung: Meghan und ihr Vater haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. In der Vergangenheit sind einige Dinge vorgefallen, die sich einfach nicht mehr rückgängig machen lassen. Obwohl Meg ihren Papa mehrfach darum gebeten hat, ihre Privatsphäre zu respektieren und keine Interviews zu geben, hat der Rentner sein Versprechen immer wieder gebrochen. Irgendwann konnte die Ex-"Suits"-Darstellerin es nicht mehr ertragen und musste den Kontakt zu ihm abbrechen.

Aus seinen Fehlern scheint Thomas Markle nicht lernen zu wollen. Gerade erst wurde enthüllt, dass sein enger Freund Karl Larsen eine royale Sightseeing-Tour plant, um neugierigen Fans zu zeigen, wo Harry und Meghan ihre Zeit in Montecito verbringen. Wer Interesse an der "Royal Celebrity Tour of Los Angeles and Montecito" hat, muss umgerechnet rund 1.120 Euro blechen. Und was bekommt man für sein Geld? Larsen will seine zahlenden Kunden an die Lieblingsorte von Harry und Meghan fahren. Wer schon immer einmal wissen wollte, wo der Royal mit seinen Hunden Gassi geht oder in welchem Polo-Club er seine Ehefrau geküsst hat, ist hier an der richtigen Adresse. Dabei will der Fotograf so nah wie möglich an das Anwesen der beiden heranfahren...

Ob er wohl selbst auf diese Idee gekommen ist? Oder hat Thomas ihm als Rache an seiner Tochter einen Floh ins Ohr gesetzt?