Prinz Harry & Herzogin Meghan: Schwangerschafts-Beichte!

Prinz Harry scheint aktuell in Plauderlaune zu sein. Der Ex-Royal polarisiert in letzter Zeit immer wieder mit neuen Enthüllungen über das britische Königshaus und seine Familie. In seinem neuen Buch "Reserve" kommen nun noch einmal neue Details an Licht, die bislang unter Verschluss gehalten wurden. So auch über Herzogin Meghans Schwangerschaft. War die Schauspielerin etwa zu dünn, um ein Baby zu bekommen?