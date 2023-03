Prinz Harry & Herzogin Meghan: Skandal vor der Krönung! Sie fordern 10 Millionen vom Palast

Seit Harry und Meghan den königlichen Palast verlassen haben, scheint ihr Hauptanliegen darin zu bestehen, möglichst viel Geld zu verdienen. Die Herzogin war enttäuscht zu erfahren, dass ihr Prinz nicht so viel Geld auf dem Konto hat wie sie dachte. Ihr neuester Wunsch? Sie möchten im Mai an der Krönungsfeier von Charles III. teilnehmen - aber nur für 10 Millionen Pfund (11,4 Millionen Euro)! Das Paar muss schließlich seine Finanzen in Ordnung bringen.