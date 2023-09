Prinz Harry & Herzogin Meghan: Zoff im Luxus-Hotel

Warum es schon wieder krachte? Die beiden sollen sich wegen seiner Deutschlandreise gestritten haben. Möglicherweise hatte Meghan ihm da gesagt, dass sie lieber zu Hause in Montecito (USA) bleiben wolle. So flog der 39-Jährige zunächst allein nach Düsseldorf zu seiner Sport-Benefizveranstaltung "Invictus Games" und machte noch einen Abstecher nach London. Am ersten Todestag der Queen († 96) wurde der Prinz beim Verlassen der Kirche in Windsor gesehen. War Meghan deshalb nicht mitgekommen? Wollte die 42-Jährige die Royals nicht treffen?

Für Harry muss es ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, denn die Veranstaltung für verwundete Soldaten ist sein Herzensprojekt. Da hätte er seine Frau sicher gerne dabei gehabt! Und tatsächlich! Meghan hatte schließlich ein Einsehen und kam ein paar Tage später nach Düsseldorf.