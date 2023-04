Prinz Harry & Prinz William: Überraschende Wende vor der Krönung!

Viele glauben, dass Kate die Prinzenbrüder wieder zusammenbringen wird. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Prinzessin Kate die beiden zusammenführen wird", glaubt der Society-Experte Thomas Kleinrahm. "Sie hat es in der Vergangenheit schon einmal geschafft, sie einen Tisch zu bringen. Für Harry war sie immer wie eine große Schwester." Harry sehnt sich nach all den Turbulenzen nach Familienharmonie, wie er kürzlich in einem Interview zugab: "Ich will meinen Vater zurück. Ich will meinen Bruder zurück." Es besteht also die Hoffnung, dass es am Krönungstag zu einer Versöhnung kommen wird.

