Prinz Harry: Versöhnung mit König Charles

Groß war die Erleichterung, als Charles nun seinen Sohn mehrfach im Palast willkommen hieß. Hinter verschlossenen Türen öffneten Vater und Sohn ihre Herzen, ließen den Gefühlen freien Lauf. Beide wussten: In den Monaten vor und nach Harrys Flucht in die USA waren die Emotionen hochgekocht. Im Eifer des Gefechts waren Worte gefallen, die alle beide später bitter bereuten. Tragisch, dass Meghan die beiden so hatte entzweien können – umso rührender, dass der Riss durch die Königsfamilie jetzt gekittet ist!

Bei den Wiedersehen hinter den Palastmauern fiel von Vater und Sohn nach und nach eine tonnenschwere Last ab. Harry hat tief in sich hineingehört, ist sich der innigen Verbindung zum Königshaus bewusst geworden. Charles wiederum hat sich selbst in seinem Sohn wiedererkannt: Schließlich hat auch er in seinem langen und bewegten Leben manche falsche Abzweigung genommen. Und schließlich wurden sich die beiden auch bewusst, wie viele Tränen und Glücksmomente sie schon geteilt haben. Vom dramatischen Unfalltod Dianas († 36) bis zu Charles‘ Freude über seine süßen Enkel – die Erinnerungen schweißen zusammen.

Was ein paar offene Gespräche doch bewirken können: Harry hat die trüben Gedanken hinter sich gelassen, mit einem Lächeln auf den Lippen krempelt er sein Leben um und plant nun seine Rückkehr in die Heimat. Er kann wieder ganz er selbst sein: Ein lebensfroher und moderner junger Mann, voller Wertschätzung für seine Ursprungsfamilie. Eine Familie, an deren Geschichte er künftig wieder tatkräftig mitschreiben wird ...