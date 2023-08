Prinz Harry: Zu Gast im deutschen TV!

Wie das ZDF nun bekannt gab, wird Prinz Harry am Abend der Eröffnung der Invictus Games nach Mainz ins "aktuelle sportstudio" kommen und über die Veranstaltung sprechen. "Hoher Besuch im 'aktuellen sportstudio'! Niemand Geringeres als Prinz Harry, Duke of Sussex, Gründer und Schirmherr der 'Invictus Games Foundation' wird am Samstag, 9. September 2023, ab 23.00 Uhr, zu Gast im ZDF sein", heißt es auf dem Instagram-Account des Senders. "Zusammen mit drei Teilnehmern der 'Invictus Games' und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht es vor allem um den internationalen Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Soldaten." In der Kommentarspalte will ein Follower daraufhin wissen: "Wird er auch auf die Torwand schießen?", schreibt das ZDF weiter auf Instagram.