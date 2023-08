Prinz Harry: "Aufgeregt"! Er kommt nach Deutschland

In einem Video, welches der Ex-Royal in seinem Haus in Montecito für das Invictus-Nigeria-Team aufgenommen hat, erklärt Prinz Harry, dass er schon ein wenig aufgeregt sei: "Ich hoffe, ihr seid aufgeregt und wahrscheinlich auch ein bisschen nervös. Ich bin beides." Trotzdem freue sich der 38-Jährige auf die Reise: "Aber ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen und die ganze Community wieder einmal zusammenzuhaben. Es ist schon viel zu lange her."

Prinz Harry, der vermutlich von seiner Ehefrau Herzogin Meghan begleitet wird, wird vermutlich bis zur Abschlussveranstaltung am 16. September in Düsseldorf bleiben, was bedeuten würde, dass er seinen 39. Geburtstag (am 15. September) in Deutschland verbringen würde.