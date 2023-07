Prinz Harry: Zurück zu seiner großen Liebe

Sieben Jahre waren Harry und Chelsy ein Paar. Gemeinsam genossen sie viele unbeschwerte Momente auf ihrem Lieblingskontinent Afrika.

"Ich erinnere mich daran, dass sie anders war", schrieb er in seiner Autobiografie "Spare" über ihre erste Begegnung. Kein Fangirl, das Prinzessin sein wollte, keine Luxusdiva, sprich: das Gegenteil seiner Noch-Frau Meghan. Chelsy war bodenständig. Doch gerade das führte zur Trennung. Denn die Blondine wollte ein zurückgezogenes Leben, ohne den royalen Trubel.

Vergessen hat er die Juristin nie. "Es gab es immer noch so viele Gefühle. Gefühle, die ich unterdrückt hatte", beichtete er in seinen Memoiren. Bei einer Gerichtsverhandlung in London, wo es um seine Vergangenheit ging, nannte er kürzlich ihren Namen unzählige Male. Die Sehnsucht geht so weit, dass er eine Affäre mit seiner Assistentin Harrison, begonnen haben soll – eine Chelsy-Doppelgängerin.

Ja, Harry braucht Chelsy. Deswegen hat er zuletzt auch wieder Kontakt aufgenommen. Mit einem guten Argument: Das Leben ohne Öffentlichkeit, nach dem sie sich an seiner Seite so gesehnt hatte, kann er ihr im US-Exil jetzt endlich bieten. Ob das ihr Herz überzeugt?