Prinz William: Geheimes Doppelleben! Krisenstimmung in Schloss Windsor

Was ist nur los zwischen den sonst so glücklichen Royals? Kate ist enttäuscht und ratlos. Warum spricht William nicht mit mir? Ich bin doch seine Frau! Mir kann er doch anvertrauen, was ihn so aufbrausen lässt, so unglücklich macht …

Die Wahrheit ist: In den letzten Monaten wurde der Druck auf den Thronfolger immer größer. Jetzt steht er an zweiter Stelle, direkt hinter seinem Vater König Charles (74). Alles, was William macht und sagt, wird nicht nur von den Briten, sondern von der ganzen Welt beobachtet. Zudem bereiten ihm sein Bruder Harry (38) und dessen Frau Meghan Markle (41) immer noch schlimmes Kopfzerbrechen.

Und deshalb will William manchmal einfach nur weg. Er steigt dann in den Geländewagen, braust in den Jagdforst bei Windsor. Dort schwingt er sich auf sein Mountainbike, strampelt sich die Sorgen aus dem Leib. Hier ist er nicht der Thronfolger, der Ehemann, der Vater – hier ist er einmal frei. Im Wald fordert niemand etwas von ihm. Ja, William führt ein Doppelleben.

Aber im Alltag ist die Dünnhäutigkeit schnell zurück. In den letzten Wochen kamen Williams Aussetzer gegenüber seiner Frau sogar in der Öffentlichkeit vor. Bei der Hochzeit von Kronprinz Hussein (29) mit seiner Rajwa (29) in Jordanien etwa unterhielt sich Kate gerade mit der Braut. Obwohl alle Augen auf sie gerichtet waren, herrschte William seine Frau ungeduldig an. "Komm, komm, geh weiter." Jeder der Anwesenden konnte sehen, wie beschämt Kate durch seine Zurechtweisung war. "Die Prinzessin versuchte natürlich, sich nichts anmerken zu lassen", erzählt ein Beobachter. "Doch es war für alle ziemlich eindeutig, dass die Stimmung zwischen ihnen danach frostig war."

In England fragen sich schon viele: Kann Kate ihrem Mann nach diesem Verhalten je wieder vertrauen? Die Antwort der Palastdiener ist eindeutig: "Natürlich kann sie das."

Kate versteht so gut wie niemand anderes, unter welchem Druck William steht. Die Prinzessin soll sein Verhalten deshalb nicht gutheißen. Aber sie weiß genau, wann der richtige Moment gekommen ist, um mit William darüber zu reden. In Ruhe.

Der Kronprinz hat eigentlich ein großes, gütiges Herz. Seine Wutausbrüche sind dem Druck geschuldet, später tun sie ihm leid. Und Kate nimmt seine Entschuldigung an. Und über sein Doppelleben will sie bald auch mit ihm reden. Wenn William begreift, dass er nicht vor seiner Frau weglaufen muss, um frei zu sein – dann wird Kate ihm von ganzem Herzen seine Auszeiten im Wald gönnen.