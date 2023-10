Prinz William: Jetzt verdrängt er Prinz Harry auch noch in Amerika

Wie zwei schnaubende Platzhirsche haben Kronprinz William und sein Bruder Harry bislang ihre Reviere abgesteckt. Der eine in Großbritannien, der andere in Nordamerika. Es wäre vielleicht auch besser, wenn die zwei sich nicht ins Gehege kommen würden. Doch William geht offenbar auf Angriff. Bei seiner Reise in die USA legte er eine derartige Charme-Offensive hin, dass die Amis ganz verliebt in ihn waren. Verdrängt er jetzt Harry auch noch in Amerika?