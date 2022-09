Prinz William & Herzogin Kate: Enthüllt! Jetzt soll alles anders werden

Wie die britische Zeitschrift "Hello" berichtet, haben Prinz William und Herzogin Kate nach dem Tod der Queen nun neue Adelstitel erhalten. Ab jetzt wurden die Eltern von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis als Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall bezeichnet. Diese Änderungen traten bereits unverzüglich in Kraft, wie auf dem Instagram Profil der Royals zu verzeichnen ist. Dort ist nun in der Biografie zu lesen: "Der offizielle Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin von Cornwall und Cambridge, mit Sitz im Kensington Palace".

Ist Williams Vater Prinz Charles dann offiziell zum neuen König von England gekrönt worden, wird auch für ihn eine weitere Namensänderung anstehen. Der 40-Jährige wird ab dann als Thronfolger den Titel Prinz von Wales tragen.

