Prinz William & Herzogin Kate: Ihre Liebe ist bereits erloschen!

"Never complain, never explain" (deutsch: "Nie beschweren, nie erklären") lautet ein ungeschriebenes Gesetz der Royals. Daran hielten sich Kate und William bisher streng, Konflikte haben sie niemals nach außen getragen. Nun aber bekam die perfekte Fassade tiefe Risse: Der Prinz wies seine Frau bei der Hochzeit in Jordanien vor aller Augen zurecht, als sie zu lange mit der Braut plauderte. Wohl nicht zum ersten Mal. In diesen Momenten, in denen sie sich unbeobachtet glauben, sehen Kate und William oft nicht so glücklich aus, wie sie sich gerne als Paar für die Fotografen inszenieren.

Vor allem die Prinzessin ist Meisterin darin, Sorgen und Probleme einfach wegzulächeln. So zeigte sie sich jetzt beim Termin mit Tennisstar Roger Federer in Höchstform. Die beiden schienen sich blendend zu verstehen. Kate strahlte den 41-jährigen Schweizer an, sie amüsierten sich auch nach dem Ballwechsel prächtig. Das dürfte ihrem Ehemann, der für seine aufbrausende Art bekannt ist, gar nicht gefallen haben. "Im Palast weiß man schon seit Langem, dass Williams hitziges Temperament ein Problem ist", so Historiker Robert Lacey laut "Das Neue Blatt".

Aber auch der Thronfolger schaut sich gern mal um. Bei einem Termin gegen Obdachlosigkeit umarmte "Prinz Charming" Ex-"Spice Girl" Geri Horner (früher Halliwell) besonders herzlich und kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Wir erinnern uns: Die rothaarige Sängerin hatte einst schon seinem Vater Charles einen Kuss verpasst…

Fremd-Flirts gießen aber nur Öl ins Feuer. Und die Liste der gescheiterten Ehen bei den Windsors ist lang: Williams Eltern, Prinz Andrew und Fergie sowie Prinzessin Anne und Mark Phillips sind nur einige Beispiele.

Kate verriet einmal über ihre Beziehung: "Wir haben viel Spaß miteinander, sind bodenständig und nehmen uns gegenseitig auf die Schippe." Wie wäre es, wenn die beiden dieses Rezept für eine glückliche Ehe mal wieder anwenden?!