Prinz William & Prinzessin Kate: Süße Botschaft aus dem Urlaub!

In einem Post auf Twitter machen Kate und William ihre Unterstützung der englischen Frauen-Fußballmannschaft deutlich: Nachdem die sogenannten "Lionesses" (dt. Löwinnen) gegen China am Dienstag, 1. August 2023 mit einem 6:1 gewannen, stehen sie jetzt vor dem Einzug in die nächste Runde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.

Dazu postet die Mannschaft ein Foto auf Twitter und schreibt dazu: "Wir gehen in die K.O.-Runde. Die harte Arbeit geht weiter". William und Kate kommentieren den Beitrag mit: "Wir feuern euch alle an @Lionesses! Viel Glück für die K.O.-Phase".