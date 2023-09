Prinzessin Alexia & Max Verstappen: Heftiger Funkenflug! Ihre Gefühle kochen über

Das Königspaar Willem-Alexander und Maxima fieberte mit seinen beiden ältesten Töchtern an der Rennstrecke des "Circuit Parks Zandvoort" ordentlich mit. Umso mehr freuten sie sich, als sich der 25-Jährige zum dritten Mal in drei Jahren gegen seine Konkurrenz durchsetzte. Die Glückwünsche fielen da besonders emotional aus: Herzliche Umarmungen, Küsschen und schmachtende Blicke bekam Max Verstappen von Maxima, Amalia und Alexia. Sie alle wollten dem Champion ganz nah sein und konnten offenbar gar nicht genug von ihm bekommen. "Was für ein toller Typ", schien sowohl Mutter als auch Töchtern durch den Kopf gegangen zu sein. Vor allem Alexia war in Flirtlaune. Zu dumm, dass der gebürtige Belgier schon mit Model Kelly Piquet zusammen ist…