Prinzessin Amalia: Große Sorge um ihr Wohlergehen!

Depressionen kündigen sich meist schleichend an. Und sie werden oft durch äußere Umstände ausgelöst. So ist Amalia einem enormen Druck ausgesetzt. Seit fast drei Jahren wird die Thronfolgerin von der Mocro-Mafia bedroht. Sie lebt abgeschirmt in Huisten Bosch. Es herrschen höchste Sicherheitsmaßnahmen. Das dritte Semester in Folge muss sie jetzt online studieren, statt mit ihren Kommilitonen in Amsterdam. Für die Thronfolgerin ist das "schwer zu ertragen".

Ihr Vater, König Willem-Alexander, macht sich große Sorgen. In einem Interview sagte er: "Die Ungewissheit, die fehlende Freiheit. Für Amalia gibt es keine Lebensfreude mehr." Trotz therapeutischer Hilfe scheint sie in ein tiefes Loch gefallen zu sein. Die Kronprinzessin ist nicht die Einzige in der Familie, die mit Seelenqualen kämpft. Ihr Papa leidet unter depressiven Schüben, eine Veranlagung, die er wohl von seinem Vater Prinz Claus geerbt hat. Und auch in der Familie ihrer Mama Maxima gibt es die Krankheit. Deren Schwester schied freiwillig aus dem Leben. Inés Zorreguieta litt an Depressionen. Hoffentlich verziehen sich bald die dunklen Wolken über dem Glück von Prinzessin Amalia...