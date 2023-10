Prinzessin Kate: Baby-Alarm in Großbritannien! Sie ist Tante geworden

Wann der Nachwuchs geboren wurde, ist bisher unklar. Doch dass die Schwägerin von Prinzessin Kate schwanger war, teilte James Middleton auf seinem Instagram-Account mit der Welt. Am 11. September postete der Bruder des Royals an seinem Hochzeitstag einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem deutlich der Babybauch seiner Frau zu erkennen ist. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz. Zwei Jahre verheiratet und ich könnte nicht mehr in dich verliebt sein und das Beste kommt erst noch..."