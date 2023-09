Prinzessin Kate: Bittere Tränen hinter den Palastmauern!

Will Charles etwa ihre Ehe zerstören? Kate ist empört, dass ihr Schwiegerpapa zu den fiesen Gerüchten über die Affäre ihres Mannes William mit Rose Hanbury einfach schweigt! Dabei tauchten Fotos mit Rose und William im Internet auf. Dazu noch die Behauptung, William sei der Papa von Roses Zwillingen. Aber schnell fand die Prinzessin heraus, dass Camilla hinter all diesen Attacken steckt, um ihr zu schaden. Camilla ist eifersüchtig auf die Beliebtheit von Kate und versucht so, die Ehe mit William zu sabotieren. Ungeheuerlich!

Was die Prinzessin noch fassungsloser macht: Charles soll sogar davon gewusst haben. Unter Tränen forderte sie ihn bei einem Krisentreffen auf Schloss Balmoral auf, Camilla in die Schranken zu weisen. Drohte sogar, alles hinzuschmeißen! Denn: "Das Glück ihrer Familie ist ihr wichtiger, als alle Titel auf der Welt", verriet ein Insider. Aber Charles ließ sich von Kates Verzweiflung nicht beeindrucken. Statt einzulenken, machte er seiner Schwiegertochter klar, wer das Sagen hat – er! Arme Kate …