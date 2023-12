Prinzessin Kate: Böse Affären-Gerüchte! Hat William alle Grenzen überschritten?

Bereits seit Jahren machen Kate die bösen Gerüchte um eine heiße Affäre zwischen ihrem Ehemann William und Rose das Leben schwer. Zumal Rose nicht nur ihre Nachbarin, sondern auch eine enge Vertraute war. Aber die Indizien häufen sich, dass dieses Vertrauen eiskalt missbraucht wurde. Auf einem Account in den sozialen Netzwerken, der unter Roses Namen geführt wird, heißt es nämlich: "William tut alles in seiner Macht Stehende, um Dan Wootton daran zu hindern, unser Sex-Video zu veröffentlichen." Dan Wootton ist ein Journalist, der royale Skandale enthüllt! Außerdem ist auf dem Profil eine Fotomontage zu sehen, die das Ex-Model an der Seite Williams zeigt.

Jetzt erscheint vieles in einem neuen Licht – zum Beispiel Roses Schwangerschaften. Als sie 2009 dem Marquis David Cholmondeley das Ja-Wort gab, war sie bereits im sechsten Monat mit Zwillingen schwanger – ein Aufreger, der damals für pikante Andeutungen sorgte. 2016 gebar sie noch eine Tochter. Und dann wurde schon offen darüber geklatscht, es sei Williams Kind! Der Marquis verlangte daraufhin angeblich die Scheidung.

Dass dieser Skandal – mal wieder – verhindert wurde, haben wohl alle dem Palast zu verdanken. Denn schon oft wurde David Cholmondeley mit hochrangigen Posten am Hof belohnt, sein Sohn Oliver durfte sogar Ehrenpage bei der Krönung von Charles sein. Eine Art Schweigegeld? Gerät das Sex-Video an die Öffentlichkeit, nutzt Vertuschung allerdings nichts mehr. Dann ist nicht nur Williams Ruf zerstört – sondern auch Kates Traum von einer heilen Familie.