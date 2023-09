Prinzessin Kate: Hausverbot! Nun geht es ihr an den Kragen

Und so war es zum Knall gekommen: Schon seit längerem piesackt Königin Camilla ihre Schwiegertochter. Mal verschweigt sie ihr einen Empfangstermin, dann "vergisst" sie, Kate zum Gala-Dinner Bescheid zu sagen. Oder es wird Kate Apfelsaft gereicht, wenn alle anderen Schampus schlürfen. Die Gängeleien ihrer Stief-Schwiegermutter konnte Kate nicht länger ertragen. Ihr platzte der Kragen. Bei dem Treffen der Königsfamilie auf Schloss Balmoral (Schottland) beklagte sie sich bitterlich bei König Charles, in der Hoffnung, dass er dem Ränkespiel seiner Frau ein Ende bereitet. Doch falsch gedacht!

Camilla reagierte empört. "Die Königin verbittet sich jede Einmischung in ihre Amtsführung. Als Charles’ Geliebte musste sie böse Anfeindungen erdulden. Das will sie nie wieder erleben", so Adels-Experte Andrew Morton laut "Freizeitwoche". Hausverbot gegen eines der treuesten Familienmitglieder, die skandalfreie Kate!

Lange hatte Kate es nicht glauben können Königin Camilla hat schon Prinz Harry aus der Familie gekickt, als er in seinem Buch "Spare" enthüllte, dass die Königin eine böses Spiel treibt. Kate wollte nie so richtig daran glauben. Bitter! Sie hat sich geirrt!