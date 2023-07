Prinz William: Demütigung für Kate! Skandalöses Angebot für seine Geliebte

Rose, Marchioness of Cholmondeley, soll sich nämlich von ihrem Mann David Cholmondeley getrennt sein und die Scheidung eingereicht haben. Derzeit lebt sie mit den drei Kindern allein im beeindruckenden Anwesen Houghton Hall in Norfolk – doch der werte Gatte will sein Haus zurück. Und Rose? William soll ihr angeboten haben, mit den Kindern zu ihnen ins Adelaide Cottage in Windsor zu ziehen.

Auf den ersten Blick eine nette Geste. Aber bedenkt man, dass William und Rose eine Affäre nachgesagt wird, kann man sich ja vorstellen, wie Kate die geplante Wohngemeinschaft findet. Ein Rad wird sie vor Freude nicht schlagen. Nein, es ist vielmehr wie eine Ohrfeige, dass der Thronfolger seiner Frau das tatsächlich zumuten würde. Zumal die Gerüchte selbst so weit gehen, dass William der Vater von Roses Tochter Lady Iris sein soll.

Ob die Affäre und die Folgen stimmen, wissen nur die Beteiligten. Aber allein das ständige Gerede über diese Liaison ist für Kate demütigend. Einen größtmöglichen Abstand zu Rose, ihrer einst besten Freundin, ist für Kate das Beste. Und nicht, dass sich beide morgens vor dem Bad im Flur begegnen.