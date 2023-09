Prinzessin Kate: Reines Kalkül! Jetzt setzt sie zum Angriff an

Laute Musik dröhnt aus den Boxen, der Bass wummert direkt ins Herz, der Rhythmus geht förmlich ins Blut. Tausende Menschen feiern ausgelassen und fröhlich beim "Houghton Musik-Festival" unter freiem Himmel. Dieses Mal fand die Veranstaltung in der englischen Grafschaft Norfolk statt, auf dem Anwesen von Rose Hanbury und ihrem Mann David Cholmondeley, dem 7. Markgraf von Cholmondeley. Unter den Gästen: Keine Geringe als Prinzessin Kate! Eigentlich riet der Sicherheitsdienst ihr von diesem Besuch ab. Doch die Verlockung, diese Einladung anzunehmen, war einfach zu groß. Und Kate ließ sich nicht aufhalten. Zwar wurde die Affäre zwischen William und Rose nie offiziell bestätigt – doch allein schon die Gerüchte müssen die Prinzessin wahnsinnig gemacht haben.

Besonders pikant: Kate traf ganz allein auf ihre Rivalin. William ließ sich wegen eines Jagdausfluges entschuldigen. Insider vermuten allerdings, dass der Prinz einfach nur gekniffen hat. "Mit Rose und Kate auf derselben Veranstaltung zu sein – das wollte er unbedingt vermeiden", heißt es. Andererseits hatte er so aber auch keine Kontrolle darüber, was die zwei Frauen miteinander besprochen haben. Ziemlich dünnes Eis für den Thronfolger! Partygäste beobachteten übrigens, dass Kate den Spaß ihres Lebens hatte! Ohne William, dafür mit Rose an ihrer Seite. Was es auch immer zu klären gab, es scheint vom Tisch. Vor Rose muss sich Kate jetzt nicht mehr in Acht nehmen. Nur William sollte die Macht zweier verbündeter Frauen nicht unterschätzen! Sonst könnte das böse für ihn enden...