Prinzessin Kate: Erwischt! Ohne Prinz William lässt sie die Korken knallen

Stramm gestanden wurde bei der Prinzessin am letzten Wochenende nicht. Wie "Daily Mail" berichtet, soll Kate vielmehr mal wieder die Korken knallen gelassen haben. Denn wie eine Quelle berichtet, wurde die dreifache Mutter und Ehefrau von Prinz William auf dem "Houghton Hall Festival" in Norfolk entdeckt! Eigentlich habe sie die Marquess und der Marquise of Cholmondeley, David und Rose, zu einem Dinner besucht. Doch dabei blieb es nicht, wie ein Insider gegenüber "Daily Mail" berichtet: "Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste Catherine vor, zum Festival zu gehen. Catherine war nervös wegen der Idee, aber nach vielen Diskussionen mit ihren Schutzbeamten ging sie mit viel Sicherheit. William war nicht da."

Also, eine gute Chance für die 41-Jährige, mal wieder ungezwungen das Tanzbein zu schwingen. Und jeder, der Prinzessin Kate kennt, weiß, wie sehr sie das liebt. Es bliebt schließlich in Erinnerung, wie sie 2008 bei einer Roller-Disco-Party abgelichtet wurde. Nun genoss Prinzessin Kate mit 12.000 anderen Feierwütigen ihre Freiheit und hatte so endlich wieder die Chance, sich wie ein echter "Normalo" zu fühlen...