Prinzessin Kate: Verrat aus den eigenen Reihen! Ist ihre Liebe eine große Lüge?

Die schlimmsten Verräter kommen oft aus den eigenen Reihen – und das tut dann besonders weh, wie Prinzessin Kate gerade wieder schmerzlich erfahren muss. Nachdem endlich Gras über die ätzenden Anschuldigungen gewachsen ist, die ihr Schwager Harry in seinen wehleidigen Erinnerungen gegen sie erhoben hat, holt nun der nächste royale Verwandte zum Schlag unter die Gürtellinie aus: König Charles’ Cousin, Prinz Eduard von Anhalt, ließ gegenüber der Presse kein gutes Haar an der von den Briten so wohlwollend betrachteten Liebe des Thronfolger-Paars.

Die Beziehung von William und Kate beruhe auf einer großen Lüge, behauptet Eduard frech. Die berühmte zwischenzeitliche Trennung der beiden, bevor sie sich dann verlobten, habe es nie gegeben: "In Wirklichkeit hat Kate heimlich das Palastleben geübt, um zu sehen, ob sie die Rolle der künftigen Königin übernehmen will." Damit unterstellt er der Prinzessin nicht nur eiskalte Berechnung, er deutet auch mal eben an, die Verbindung von Kate und William sei eine reine Zweckehe.