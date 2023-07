Prinzessin Kate: Ihr perfektes Bild bekommt tiefe Risse

Erst kürzlich mussten Carole und Michael Middleton den Traum ihrer eigenen Firma begraben – nach 36 Jahren ist "Party Pieces" pleite. Was viele nicht ahnten: Die Eltern der Prinzessin stehen vor einem Schuldenberg von mehr als drei Millionen Euro!

Aber es kommt noch dicker: Während die Middletons, die ihren Versandhandel für Partyzubehör 1987 am Küchentisch gründeten, nach wie vor im Luxus schwelgen, warten ihre Gläubiger verzweifelt auf ihr Geld. "Was mich am meisten verletzt hat, ist, dass ich ihr als Schwiegermutter des zukünftigen Königs vertraut habe und sie mich einfach betrogen hat", erklärte etwa ein Sprecher von "Sultani Gas" gegenüber der englischen Zeitung "Daily Mail", wie "Freizeitwoche" berichtet. Das kleine Unternehmen aus Kent hatte die Middletons mit Helium für Ballons beliefert. Kates Mutter versprach, zu zahlen. "Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ich werde alles in Ordnung bringen", soll die Ex-Stewardess gesagt haben.

Einige Zahlungen erhielt "Sultani Gas", das auf ein Inkasso-Unternehmen verzichtet hatte. Dann kam nichts mehr, auch hat Carole laut "Daily Mail" Anrufe und Textnachrichten ignoriert. Ob Kate von dieser miesen Masche wusste?

Und die Windsors? Die Middletons gehörten als Eltern der künftigen Königin irgendwo zur Familie und wurden zu Feierlichkeiten wie jüngst der Krönung eingeladen. Welche Konsequenzen zieht Charles aus Kates Image-Schaden? Auffällig: William ließ sich von Gräfin Sophie zuletzt zu einem Termin begleiten. Kate wird doch wohl nicht aufs Abstellgleis geschoben werden?