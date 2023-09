Prinzessin Kate: Neuanfang! Kein Stein bleibt auf dem anderen

Prinzessin Kate hat am Dienstag (26. September) einmal mehr ihr Modebewusstsein unter Beweis gestellt. Bei einem Besuch in der familiengeführten Textilfabrik AW Hainsworth in Leeds im Norden Englands hat sich die Frau von Prinz William in einem schicken Hosenanzug in der aktuellen Trendfarbe Dunkelgrün von Burberry gezeigt.

Kates Ensemble bestand aus einer weiten Marlenehose, Long-Blazer, einer weißen Bluse mit V-Ausschnitt und ebenfalls dunkelgrünen Wildlederpumps mit breitem Absatz - ein durch und durch stimmiger Look. Dazu trug sie goldene Kreolen und eine goldene Kette. Zu geschäftlichen Terminen greift die Prinzessin von Wales bekanntlich gerne auf den modernen Business-Look mit Hose zurück.