Prinzessin Kate: Notarzt-Einsatz im Palast! Sie ist am Ende ihrer Kraft

Denn die Prinzessin erlitt einen Zusammenbruch. Ihr ausgezehrter Körper hat keine Kraft mehr. Mit dem Rettungswagen soll sie zur Stabilisierung in die Klinik gefahren worden sein. Doch noch in der Nacht durfte sie auf eigenen Wunsch zurück in den Palast. Weniger Arbeit und mehr Ruhe verordneten ihr die Ärzte. Und jetzt machte Kate endlich den ersten Schritt. Sie gestand bei einem Besuch im "Windsor Family Hub", dass sie Hilfe braucht. "Ich muss hierherkommen und mir ein paar Tipps zur Stressbewältigung holen", offenbarte die Prinzessin in der Einrichtung für psychische Gesundheit. Nach einem Selbsthilfekurs unterstrich Kate: "Wir alle erleben so unterschiedliche Emotionen und bewältigen sie auf unterschiedliche Weise. Es ist so wichtig, sie in einem sicheren Umfeld mitteilen zu können."

Kates Sorgen um ihren depressiven Bruder James (36), der Ärger um die Firmenpleite ihrer Eltern, der Zoff mit Meghan (42) und Harry (38) und obendrein die zahlreichen Termine, das wurde ihr in den vergangenen Wochen zu viel. Bei der Prinzessin schlug der Stress auf den Magen, sie bekam keinen Bissen mehr herunter. Kein Wunder, dass das gesundheitliche Folgen hat. Noch vor Kurzen deutete sie bei einem Besuch in einer anderen Einrichtung an, dass sie sogar mit ihrem Leben im Palast hadert: "Es ist schwer zu wissen, ob man akzeptiert wird." Arme Kate! Sie braucht dringend eine Pause – und viel Liebe.