Prinz William & Prinzessin Kate: Familien-Fiasko! Jetzt müssen sie gerade stehen

Am 08. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. zum ersten Mal. Viele Fans der britischen Royals erwarteten daher eine große Gedenkfeier zu Ehren der verstorbenen Königin. Doch da hatten sie sich gewaltig getäuscht. Denn wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, plant König Charles auf jegliche Feierlichkeiten zu verzichten und stattdessen still und leise unter Ausschluss der Öffentlichkeit für sich allein zu trauern.

Doch nun folgt die überraschende 180-Grad-Wendung! Denn während König Charles die traurigen Tage auf dem schottischen Sommerwohnsitz der Familie in Balmoral verbringen wird, übernehmen Prinz William und Prinzessin Kate die Aufgabe, der verstorbenen Königin die Ehre zu erweisen. Das verriet eine anonyme Quelle gegenüber dem "Mirror". Prinz William und Prinzessin Kate sollen demnach eine Botschaft an das Volk richten, in der die Royals das Erbe von Queen Elizabeth II. würdigen und Worte über die Zukunft verlieren werden. Die genauen Details werden laut der royalen Quelle noch ausgearbeitet. Auch ob die Ansprache persönlich, im Fernsehen oder über Social Media erfolgen wird, steht noch nicht fest.

Immerhin erhält Queen Elizabeth II. auf diese Weise doch noch eine ehrenvolle Huldigung durch ihren Enkel...