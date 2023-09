Prinzessin Kate: Sie steht Prinz Harry bei

Ihrem Ruf als neue Königin der Herzen macht sie nicht umsonst alle Ehre: Sie machte dem Rotschopf wieder in ihrem Herzen Platz, nachdem er voller Reue seine Fehler erkannt hatte und völlig hoffnungslos war. "Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder zurück", klagte Harry vor einiger Zeit in aller Öffentlichkeit. "Ich liebe meinen Vater. Ich liebe meinen Bruder. Ich liebe meine Familie und werde das auch immer tun!" Seine Beteuerungen berührten die Herzogin so sehr, dass sie ihrem einstigen Lieblingsschwager nun aus der Ferne zur Seite steht.

In nächtlichen Telefonaten leistet sie ihm emotionalen Beistand, die Zeitverschiebung zwischen England und Amerika ist schließlich groß. Doch sie nimmt die wenigen Schlafstunden auf sich, damit sie dem verlorenen Prinzen Halt geben kann. "Er tut ihr leid", heißt es von Palastkennern. Und bei einem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation "Windsor Family Hub" sagte Kate jetzt, "Wir alle erleben so unterschiedliche Emotionen und bewältigen sie auf unterschiedliche Weise. Es ist so wichtig, sie in einem sicheren Umfeld mitteilen zu können." Schließlich weiß sie um Harrys psychische Probleme, mit denen er jahrelang – und wohl auch heute noch – zu kämpfen hatte.

Kate war es auch, die ihm dazu riet, nach Afrika zu reisen, um dort Abstand von seinem turbulenten Leben zu bekommen. "Afrika ist ein Ort, an dem ich immer wieder Frieden und Heilung fand", erklärte Harry einmal. So kann er sich in seinem Herzensland in Ruhe Gedanken darüber machen, wie er die Trennung von Meghan ohne Scheidung durchziehen könnte. Auch um Archies und Lilibets Willen.

Kates Liebe für Kinder geht über alles. Dass die Sprösslinge ihres Schwagers nicht leiden, ist ihr ein besonderes Anliegen. Deshalb hat sie sich noch mal ein Herz gefasst, und mit ihrem Schwiegervater Charles und ihrem Mann William gesprochen. Sie ist fest entschlossen, die Familie wieder zu vereinen. Natürlich auch im Sinne der Krone!

Schließlich hatte Harry zuvor immer seiner Bestimmung gedient, viele Aufgaben und Pflichten als Prinz übernommen. Da wird ihn die Tatsache schmerzen, dass Kate und William ein neuer Titel zuteil wurde. Sie trägt nun den Ehrentitel als "Commodre-in-Chief" für die "Fleet Air Arm", eine Flugstaffel der Royal Navy, der Thronfolger ist nun "Colonel-in-Chief". Dabei war die Army immer Harrys Ding.

Nun ist der richtige Zeitpunkt, das Manöver Friedensplanung im Palast mit voller Kraft anzugehen. "Harry wird es verdammt schwer haben, sich aus dieser Ehe zu befreien", sagen Experten. Doch mit Kate an seiner Seite wird er es gewiss schaffen, sich sein Leben zurückzuholen…