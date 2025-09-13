Prinzessin Kate: Schwere Zeit! Die Sorge wächst

Denn George kann längst nicht mehr alles tun, was für seine Altersgenossen selbstverständlich ist. Aus Sicherheitsgründen darf er nicht gemeinsam mit seinen Eltern fliegen. Was für Außenstehende wie eine Formalität klingt, fühlt sich für Kate an wie ein schmerzhafter Schnitt, der ihrem Sohn ein Stück Geborgenheit nimmt. Die spanische Kinderpsychologin Diana Jiménez brachte es kürzlich auf den Punkt: „Kinder wie George müssen viel zu schnell erwachsen werden. Sie werden in Rollen gedrängt, die sie gar nicht ausfüllen können.“ Worte, die Kates Kummer nähren. Sie weiß, dass ihr Ältester es an der neuen Schule schwer haben wird. Seine Sonderstellung – und Sonderbehandlung – könnte zum Nährboden für Mobbing werden! William teilt die Sorgen seiner Frau. Der Prinz weiß aus eigener Erfahrung, wie brutal Kinder sein können, wenn jemand aus der Gemeinschaft heraussticht. „Mobbing ist etwas, das uns alle treffen kann“, warnt er. „Es ist oft dumm und grausam und kann viele Formen haben.“