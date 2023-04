Prinzessin Kate & Herzogin Meghan: Das wusste bis jetzt niemand!

Im Interview mit "Ok!" verrät die Royal-Expertin und Autorin Tessa Dunlop, dass die Beziehung zwischen Prinzessin Kate und Herzogin Meghan wohl schon immer "eisig, aber immer höflich" gewesen sein soll. Doch besonders nahe standen sich die beiden Frauen noch nie: "Man wird da einen Deckel drüber machen, aber in der Öffentlichkeit werden sie anständig bleiben", erklärt die Expertin. Kate sei außerdem viel zu professionell, als dass sie jemals öffentlich etwas Schlechtes über Meghan sagen würde.

Doch für Meghan soll Kate einer der Gründe gewesen sein, nicht nur Krönung von König Charles am 6. Mai nach London zu kommen: "Wir müssen Kate am Ende alle dankbar sein, denn sie hat Meghan davon abgehalten, zur Krönung zu kommen und meinte, dass sie sie 'unter keinen Umständen' dabei haben will", weiß ein Insider.

Der Grund, warum sich Meghan und Kate nicht verstehen, liegt auf der Hand: Immerhin seien sie "das genaue Gegenteil voneinander", erklärt Royal-Expertin Tessa Dunlop weiter.

