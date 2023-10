Prinzessin Kate & Prinz William: Aus für die weihnachtliche Attraktion! Das ist der Grund

Es war ein groß angelegter Plan, den Prinzessin Kate, Prinz William und sein Cousin Peter Phillips über die letzten zwei Jahre ausgeheckt hatten. Sie wollten ein "magisches Winterereignis mit Nachhaltigkeit im Fokus" im Garten des Kensington Palasts zur Weihnachtszeit eröffnen. Darunter sollte es auch eine Eislaufbahn geben, die den Namen "ICE" trägt. Vom 30. November bis zum 7. Januar sollten täglich hunderte Besucher das festlich geschmückte Gelände besuchen dürfen, um Schnittschuh zu fahren sowie an Essens- und Getränkestände zu schmausen. Doch daraus wird nichts!

Wie die " Dailymail " berichtet, sind diese Pläne für das Jahr 2023 vom Tisch. Der Grund dafür soll unter anderem darin liegen, dass in der Nähe des Palastes die israelische Botschaft liegt. Aufgrund der Ereignisse in Israel wolle man "der öffentlichen Sicherheit in einer Zeit erhöhter Spannungen" Vorrang einräumen. Stattdessen soll das "magische Winterereignis" in das kommende Jahr 2024 verschoben werden.