Prinzessin Märtha Louise & Durek Verrett: Das nächste Familiendrama bahnt sich an

Es ist kein Geheimnis, dass Durek und seine Mutter kein gutes Verhältnis zueinander haben. Umso schmerzhafter dürfte es für Veruschka sein, den Instagram-Beitrag zu lesen, den ihr Sohn am US-Vatertag (18. Juni) verfasst hat. Von seinem Papa schwärmt er nämlich in den höchsten Tönen!

"Alles Gute zum Vatertag an den Mann, der mir große Weisheit gegeben und mir gezeigt hat, wie ich mit Widrigkeiten und den Höhen und Tiefen des Lebens umgehen kann", schreibt Durek auf seinem Instagram-Kanal. "Mein Vater brachte mir die Wahrheit über meine Wurzeln bei und lehrte mich, einem Mann im Geschäftsleben mit Mut und Stärke direkt in die Augen zu schauen. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man mit Geld umgeht und wie man sich um die Menschen kümmert, die man liebt. Wie ich großzügig mit dem umgehe, was ich im Leben habe."