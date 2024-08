Prinzessin Mette-Marit: Royal-Experte verrät - Sohn Marius ist "krank"

Michael Begasse habe schon früher "gemerkt, wie zerrissen dieser junge Mann ist, zwischen zwei Welten: Der Welt des einfachen norwegischen Jungen aus einer Scheidungsfamilie und der Welt der Royals voller Glanz und Tradition", berichtet er gegenüber RTL und schildert weiter: "Ich war persönlich dabei, als der 'süße Marius' bei der Traumhochzeit in Oslo 2001 schüchtern in die gierigen Kameras blickte. Auf mich wirkte er immer irgendwie mitgerissen und schüchtern, später als Jugendlicher rastlos und oft ratlos. Die coolen Tattoos täuschen nicht darüber hinweg, dass der heute 27-Jährige sein Leben nie wirklich in den Griff bekommen hat. Sicher auch, weil dieses Leben zwangsweise zu großen Teilen in der Öffentlichkeit stattfinden musste. Die Folge: Drogen und Alkohol. Die entschuldigen keineswegs psychische oder physische Angriffe auf Frauen. Doch Marius ist krank, seit langem und mit schlimmen Folgen für ihn, seine Familie und 'sein Mädchen', wie er seine Freundin Rebecca noch vor wenigen Monaten bei Instagram genannt hatte."