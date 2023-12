Prinzessin Mette-Marit: Schlimmer Verrat! Jetzt packen die Exen vor der Kamera aus

Auch ihre Nachfolgerin Nora Haukland scheint die persönliche Verbindung zum Königshaus nach der Trennung hemmungslos für sich auszuschlachten: In ihrer Insta-Story teaserte sie nun die fünfte Folge ihrer Amazon-Prime-Reality-Doku "Girls of Oslo" an, in der sie unter Tränen von der Beziehung mit Marius erzählt. Welche intimen Geheimnisse des Palasts dabei ans Licht kommen? Ungewiss. Doch dieses Sicherheitsleck in Gestalt von Mettes Marius könnte auf Dauer nicht nur der Monarchie schaden, sondern auch für jede Menge Zoff zwischen Mette und Haakon sorgen.