Prinzessin Mette-Marit: "Schreckliche Krankheit" - jetzt ist es raus

Juliane Snekkestad, die Freundin von Marius Borg Høiby gehört seit 2018 zur norwegischen Königsfamilie! Der Sohn von Prinzessin Mette-Marit von Norwegen ist zwar noch nicht mit seiner Liebsten verheiratet, dass sie es aber wirklich ernst miteinander meinen ist kein Geheimnis. So zogen die beiden schon vor einiger Zeit in ihr gemeinsames Haus in Tönsberg bei Oslo. Was die hübsche Freundin des Nachwuchses von Prinzessin Mette-Marit aus ihrer Ehe mit Morten Borg jetzt jedoch preisgibt, lässt jenen Schein eines perfekten Lebens verblassen. Nun gibt sie erstmals einen Einblick in ihr Leben mit einer psychischen Krankheit.