Prinzessin Victoria: Furchtbarer Geburtstag! Stress hinter den Palastmauern

An ihrem Geburtstag rang sich Victoria wenigstens ein Lächeln ab. Und doch: Weder nahm sie persönlich die Präsente ihrer Fans entgegen, noch war die Familie vollzählig: Mir nichts, dir nichts wurden die Kinder ihrer Schwester Madeleine (41) und ihres Bruders Carl Philip (44) ausgeladen. „Victoria ist an diesem Tag die Hauptfigur“, hieß die nüchterne Erklärung des Palastes. Gab es Zoff in der Familie? Ging man sich deshalb aus dem Weg? Selbst Königin Silvia (79) wirkte am Arm ihres Mannes sehr unglücklich. Ein „Happy Birthday“ war das nicht.