Prinzessin Victoria & Königin Silvia: Die dunkle Familien-Vergangenheit bringt das Glück ins Wanken!

Alt werden ist nichts für Feiglinge! Die Beine werden schwächer, die Augen trüber und der Geist nebliger. Das musste auch Königin Silvia bei ihrer eigenen Mutter erleben. Alice Sommerlath litt im hohen Alter an Alzheimer, eine Form von Demenz. Davon erzählt die Mutter von Prinzessin Victoria nun, als sie in Lausitz ein Wohnquartiert für Demenzerkrankte einweihte: "Ich erinnere mich, als meine Mutter erkrankt ist, da fragte ich mich auch, was ist eigentlich Demenz? Wir dachten, man wird alt, man vergisst - ist normal. Aber dann hat man gesehen, dass es auch eine Krankheit sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so schnell wie möglich das auch erkennt und dass man um Hilfe bittet."

Und diese Erkrankung ist nicht zu unterschätzen. Denn nicht nur im Alter könne man an Demenz erkranken, wie Königin Silvia schon früh während ihres Engagements für Betroffene erkennen musste: "Worüber ich sehr bekümmert bin, ist, auch viele junge Menschen, die das trifft. Man sagt immer, die Demenz, das hat mit dem Alter zu tun. Wir werden ja alle jetzt viel, viel älter, über 80. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber da ist natürlich Demenz natürlich eine Begleiterscheinung oder kann eine Begleiterscheinung sein."

Auch Königin Sivlia geht steil auf die 80 Jahre zu und somit wächst auch die Sorge. Zwar ist und bleibt das Alter der größte Risikofaktor für die tückische Erkrankung, doch es gibt auch Formen der Demenz, die vererbt werden können, wie die Alzheimer Forschung Initiative e.V. mitteilt. Das wäre für die gesamte Familie ein schweres Schicksal! Und auf den Schultern von Prinzessin Victoria würde dann die Last der Krone liegen...