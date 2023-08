Prinzessin Victoria: Zuckersüße Nachricht! Sie ist so glücklich

Es herrscht Aufregung am schwedischen Hof! Seit Wochen liegt etwas in der Luft. Immer wieder sah man Kronprinzessin Victoria mit ihren Eltern König Carl Gustaf und Königin Silvia im Schloss Drottningholm raschen Schrittes durch die Gänge eilen. Nur selten blieben sie stehen, um ein paar freundliche Worte mit ihren Angestellten zu wechseln. Und selbst dabei war eine gewisse Dringlichkeit zu spüren. Zudem kamen auffällig oft hochrangige Beamte ins Schloss. Hinter den schalldichten Türen mit den dicken Lederpolstern versammelten sie sich in geheimen Meetings. Trotz aller Bemühungen um Geheimhaltung sickerte nun durch, was los ist: Carl Gustaf muss abdanken! Victoria soll in einer Blitz-Krönung zur Königin gekrönt werden!