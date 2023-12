Priscilla Presley: Traurige Beichte nach dem Tod ihres Nachwuchs - "Wie soll ich weiterleben?"

Auch ihre große Liebe Elvis Presley starb 1977 mit nur 42 Jahren an Herzversagen. "Und mit ihm ein Teil von mir", erzählte sie später immer wieder. Für die gemeinsame Tochter machte sie weiter. Doch was bleibt nun nach dem Tod von Lisa Marie? "Es ist schwer, am Morgen aufzuwachen ohne einen Anruf meiner Tochter oder die Frage, wie es meinem Enkel geht", sagt Priscilla Presley. "Wie soll ich weiterleben?"

Offenbar will sie ihnen bald folgen – und plant bereits ihre eigene Beerdigung. Obwohl sie und der "King of Rock'n'Roll" sich 1973 scheiden ließen, will Priscilla in seiner Nähe ihre letzte Ruhestätte im Garten des Graceland Anwesens finden. "Das ist es, was ich will und immer wollte", sagt sie. Auch ihr Enkel und ihre Tochter wurden dort beerdigt. Dann ist die Familie für immer im Tod vereint.