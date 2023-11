Promi Big Brother: Die ersten Szenen! Das sagt Peter Klein über seine Ex Iris

In dieser Staffel wird es knallen! Das wissen die Fans spätestens seitdem bekannt wurde, dass neben Peter Klein auch seine Ex Iris in den TV-Container zieht.

Die beiden trennten sich nach 20 Jahren Ehe mit einem Knall. Denn Iris glaubt, ihr Ex habe sie mit Blondine Yvonne Woelke betrogen, als beide als Begleitpersonen beim Dschungelcamp 2023 dabei waren. Peter streitet dies aber bis heute ab. Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die beiden auch jetzt nicht. Nun sind sie das erste Mal seit der Trennung in einer gemeinsamen Show. Wie "Bild" berichtet, sind die Stars bereits am Wochenende in den TV-Knast eingezogen. Und Peter sorgt jetzt schon für Wirbel!