Promi Big Brother: ER ist der erste Kandidat!

Im vergangenen Jahr holte sich Melanie Müller den Sieg bei "Promi Big Brother". Nicht unbedingt durch Sympathie, aber durch ganz viel Ehrgeiz. Und genauso wie Menderes hat auch sie bereits Jahre zuvor das Dschungelcamp gewonnen.

Kann also auch Menderes nach der Dschungelkrone die Siegerprämie von "Promi Big Brother" abgreifen? Eines ist jedenfalls sicher: Aufgeben ist für den Musiker keine Option. Sein Motto ist schließlich : Never give up. Und das hat er bereits oft bewiesen...

Im VIDEO seht ihr alle Promi Big Brother Gewinner bis 2021: