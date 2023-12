"Promi Big Brother"-Jürgen Milski: Er zieht erneut in den Container

"Ich werde am 14.12. wieder ins 'Big Brother'-Haus ziehen. Mein lieber Freund Knossi hat mich eingeladen", verrät der Schlagersänger.

Jens "Knossi" Knossalla kündigte dies letzte Woche bereits während einer Liveshow von "Promi Big Brother" an: Nach dem Finale der diesjährigen Staffe wird die nächste Runde "Promi Big Brother" starten! Schon am 12. Dezember geht es los und der Social-Media-Star wird selbst Promis in den TV-Container schicken. Mit dabei unter anderem: Joey Kelly, Ilka Bessin alias "Cindy aus Marzahn", MontanaBlack, Adam Wolke - und Jürgen Milski! Das Ganze wird auf der Plattform "Twitch" gestreamt.