Promi Big Brother: Krass! Dieses Mal ist alles anders

Die zehnte Staffel von "Promi Big Brother" steht in den Startlöchern. Am 18. November um 20:15 Uhr geht es auf SAT.1 los und bereits alle 15 Teilnehmer der diesjährigen Staffel wurden bekannt gegeben. Jetzt kommt raus: Dieses Jahr soll alles anders sein! Nicht nur, dass die Jubiläumsstaffel, statt wie in den vorherigen Jahren im Sommer, im Winter ausgestrahlt wird, erwartet die Promi-BB-Zuschauer ein weiteres Novum: Es wird keinen Luxusbereich geben!

